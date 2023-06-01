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Северная Македония огласила заявку на матчи отбора Евро-2024 с Украиной и Англией

В национальную сборную были вызваны 29 исполнителей.
Сегодня, 18:22
Сборная Северной Македонии / Getty Images
Сборная Северной Македонии / Getty Images

Северная Македония объявила заявку на ближайшие матчи квалификации Евро-2024 против Украины (16 июня) и Англии (19 июня).

Как сообщает официальный сайт северомакедонской футбольной федерации, главный тренер национальной сборной Благоя Милевски вызвал на предстоящие поединки 29 исполнителей.

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Состав сборной Северной Македонии:

  • Вратари: Столе Димитриевски (Райо Вальекано, Испания), Дэнни Илиев (ХИК, Финляндия), Дамиан Шишковски (Докса, Кипр), Игор Алексовски (Работнички)
  • Защитники: Висар Муслиу (Ингольштадт, Германия), Джеко Зайков (Университатя, Румыния), Дарко Велковски (Аль-Эттифак, Саудовская Аравия), Стефан Ристовски (Динамо З, Хорватия), Эзджан Алиоски (Фенербахче, Турция), Никола Серафимов (Фехервар, Венгрия), Йован Манев (Адана Демирспор, Турция), Эгзон Бейтулай (Шкендия), Владица Брдаревски (Шкупи), Боян Димоски (Академия Пандева)
  • Полузащитники: Энис Барди (Трабзонспор, Турция), Элиф Эльмас (Наполи, Италия), Ариан Адеми (Бейцзин Гоань, Китай), Яни Атанасов (Краковия, Польша), Агон Элези (Вараждин, Хорватия), Давид Бабунски (Мезекьевешд, Венгрия), Давор Здравковски (АЕЛ Лимассол, Кипр), Сефер Эмини (Сеннерйюске, Дания)
  • Нападающие: Александар Трайковски (Аль-Фейха, Саудовская Аравия), Милан Ристовски (Спартак Тр, Чехия), Дориан Бабунски (Дебрецен, Венгрия), Вальон Этеми (Истанбулспор, Турция), Илия Несторовски (Удинезе, Италия), Любче Дориев (Шкендия), Стефан Ашковски (Ламия, Греция)

Напомним, что матч третьего тура квалификации Евро-2024 Северная Македония - Украина будет сыгран в пятницу, 16 июня, в Скопье на Национальной арене Тоше Проэски. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее также стал известен состав сборной Украины на товарищескую встречу с Германией и отборочные матчи с Северной Македонией и Мальтой.

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