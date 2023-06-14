iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тымчик: В последние 20 минут немцы полностью перехватили инициативу и доминировали

Защитник сборной Украины оценил ничейный результат матча с Германией.
Сегодня, 18:52
Александр Тымчик / Getty Images
Александр Тымчик / Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Тымчик поделился мыслями о товарищеском матче против Германии.

Украинская национальная команда по ходу встречи вела с преимуществом в два мяча, но в итоге завершила поединок результативной ничьей 3:3.

Читай также: Украина и Германия расписали результативную ничью в юбилейном матче "бундестим"

"Нас тренерский штаб настраивал, что не главное был результат. Нам нужно было показать свою игру, четыре дня это наигрывали и придерживались этого. Так и получилось, что после длинных передач забили три гола.

Первых десять минут было тяжело, они нас прессинговали, забили гол, стало еще труднее, но потом мы немного перехватили инициативу, начали контролировать мяч, забили два гола и повели в счете.

Нам тренерский штаб указывал, что при перехвате мяча у них большие зоны, и мы этим воспользовались. Ребята тоже подбежали туда и забили голы.

Не знаю быстрее я, не быстрее. Каждый пользуется своими сильными качествами. Кто-то более быстрый, кто-то техничнее - все зависит от стиля футболиста.

Мы играем всегда до последней минуты. До финального свистка. Было большое преимущество, но не надо забывать, против какой команды мы играли и что последние 20 минут они полностью перехватили инициативу и доминировали над нами", - приводит слова Тымчика ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Германия - Украина (3:3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Германии Александр Тымчик

Статьи по теме

Северная Македония - Украина: прогноз на матч отбора Евро-2024 Северная Македония - Украина: прогноз на матч отбора Евро-2024
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
"Всегда придет на помощь": Жирона отметила выступление Цыганкова в матче Германия - Украина "Всегда придет на помощь": Жирона отметила выступление Цыганкова в матче Германия - Украина
Президент Франции постарается помешать уходу Мбаппе из ПСЖ Президент Франции постарается помешать уходу Мбаппе из ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:20
Президент Франции постарается помешать уходу Мбаппе из ПСЖ
Украина19:53
Жена экс-тренера Вереса: На работу берут то бл*дей гендиректором, то амбассадоров, то блогера
Бокс19:28
"Тяжелый урок для меня": Мунгия высказался о непростой победе над Деревянченко
Европа19:21
Арсенал хочет усилиться хавбеком Челси
Европа18:58
Легенда Барселоны прокомментировал финансовые проблемы клуба
Евро-202418:52
Тымчик: В последние 20 минут немцы полностью перехватили инициативу и доминировали
Европа18:25
Кроос неодобрительно высказался о переходе Беллингема в Реал
Бокс18:14
"Я бы его вынес": Чжилей выразил готовность подраться с Фьюри
Европа17:55
В ПСЖ готовятся к уходу Мбаппе
Украина17:40
"Увидим в ближайшие дни": Луческу сделал заявление о своем будущем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK