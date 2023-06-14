Тымчик: В последние 20 минут немцы полностью перехватили инициативу и доминировали

Защитник сборной Украины Александр Тымчик поделился мыслями о товарищеском матче против Германии.

Украинская национальная команда по ходу встречи вела с преимуществом в два мяча, но в итоге завершила поединок результативной ничьей 3:3.

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"Нас тренерский штаб настраивал, что не главное был результат. Нам нужно было показать свою игру, четыре дня это наигрывали и придерживались этого. Так и получилось, что после длинных передач забили три гола.

Первых десять минут было тяжело, они нас прессинговали, забили гол, стало еще труднее, но потом мы немного перехватили инициативу, начали контролировать мяч, забили два гола и повели в счете.

Нам тренерский штаб указывал, что при перехвате мяча у них большие зоны, и мы этим воспользовались. Ребята тоже подбежали туда и забили голы.

Не знаю быстрее я, не быстрее. Каждый пользуется своими сильными качествами. Кто-то более быстрый, кто-то техничнее - все зависит от стиля футболиста.

Мы играем всегда до последней минуты. До финального свистка. Было большое преимущество, но не надо забывать, против какой команды мы играли и что последние 20 минут они полностью перехватили инициативу и доминировали над нами", - приводит слова Тымчика ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Германия - Украина (3:3).