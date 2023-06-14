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Сборная Украины прибыла в Северную Македонию на матч отбора Евро-2024

"Сине-желтые" проведут свой второй поединок в квалификации европейского первенства.
Вчера, 23:28
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

В пятницу, 16 июня, сборная Украины в матче третьего тура квалификации Евро-2024 встретится с Северной Македонией.

Поединок состоится в Скопье на Национальной арене Тоше Проэски. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Сегодня, 14 июня, украинская национальная команда провела утреннюю тренировку, а после обеда отправилась в аэропорт Бремена, откуда прибыла в столицу Северной Македонии - Скопье.

Завтра у "сине-желтых" запланирована предматчевая тренировка на поле стадиона, где должен состояться поединок, сообщает официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, кто рассудит Северную Македонию и Украину в матче отбора Евро-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Северной Македонии

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