Сборная Украины потеряла двоих игроков перед матчами квалификации Евро-2024
Тренерский штаб сборной Украины в ближайших матчах отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты не сможет рассчитывать на двоих исполнителей.
В июньских поединках национальной команде из-за травм не смогут помочь защитник Валерий Бондарь и хавбек Александр Пихаленок.
Как сообщает официальный сайт УАФ, первый получил повреждение приводной мышцы, а второй испытывает проблемы со ступней.
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Напомним, что отборочный матч Евро-2024 между сборными Северной Македонии и Украины состоится в пятницу, 16 июня, в Скопье на Национальной арене Тоше Проэски. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Против Мальты украинцы сыграют в понедельник, 19 июня.
Ранее сообщалось, кто рассудит Северную Македонию и Украину в матче отбора Евро-2024.