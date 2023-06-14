Сборная Украины потеряла двоих игроков перед матчами квалификации Евро-2024

Тренерский штаб сборной Украины в ближайших матчах отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты не сможет рассчитывать на двоих исполнителей.

В июньских поединках национальной команде из-за травм не смогут помочь защитник Валерий Бондарь и хавбек Александр Пихаленок.

Как сообщает официальный сайт УАФ, первый получил повреждение приводной мышцы, а второй испытывает проблемы со ступней.

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Напомним, что отборочный матч Евро-2024 между сборными Северной Македонии и Украины состоится в пятницу, 16 июня, в Скопье на Национальной арене Тоше Проэски. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Против Мальты украинцы сыграют в понедельник, 19 июня.

Ранее сообщалось, кто рассудит Северную Македонию и Украину в матче отбора Евро-2024.