Украину в матче с Северной Македонией поддержит около 300 болельщиков

"Сине-желтые" сыграют свой второй поединок в отборе на европейское первенство.

В пятницу, 16 июня, сборная Украины встретится с Северной Македонией в рамках третьего тура квалификации Евро-2024.

Матч состоится в Скопье на Национальной арене Тоше Проэски. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, "сине-желтых" во время будущего противостояния поддержит около 300 болельщиков.

Всего на стадионе ожидается более 20 тысяч зрителей. Арена заполнена не будет, поскольку вмещает 33 тысячи болельщиков.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024 Северная Македония - Украина.