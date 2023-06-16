iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украину в матче с Северной Македонией поддержит около 300 болельщиков

"Сине-желтые" сыграют свой второй поединок в отборе на европейское первенство.
Сегодня, 12:50
Украина сыграет с Северной Македонией / Getty Images
Украина сыграет с Северной Македонией / Getty Images

В пятницу, 16 июня, сборная Украины встретится с Северной Македонией в рамках третьего тура квалификации Евро-2024.

Матч состоится в Скопье на Национальной арене Тоше Проэски. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Читай также: Украина - Северная Македония: история противостояния

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, "сине-желтых" во время будущего противостояния поддержит около 300 болельщиков.

Всего на стадионе ожидается более 20 тысяч зрителей. Арена заполнена не будет, поскольку вмещает 33 тысячи болельщиков.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024 Северная Македония - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Северной Македонии

Статьи по теме

Определились цвета форм Украины и Северной Македонии на матч отбора на ЧЕ-2024 Определились цвета форм Украины и Северной Македонии на матч отбора на ЧЕ-2024
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
На Туре Швейцарии разбился велогонщик - он скончался от полученных травм На Туре Швейцарии разбился велогонщик - он скончался от полученных травм
Футбол и баскетбол для детей: спортивные секции при поддержке Favbet Foundation Футбол и баскетбол для детей: спортивные секции при поддержке Favbet Foundation
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Велоспорт15:51
На Туре Швейцарии разбился велогонщик - он скончался от полученных травм
15:30
Футбол и баскетбол для детей: спортивные секции при поддержке Favbet Foundation
Европа15:27
Хавбек Баварии не планирует покидать команду
Бокс15:05
"Уничтожу его": Хргович выразил желание подраться с Джошуа
Европа14:56
Манчестер Юнайтед нацелился на голкипера Интера
Украина14:34
Трубин: С радостью и честью буду надевать футболку молодежной сборной
НБА14:28
Попович подпишет новый контракт с Сан-Антонио и станет самым высокооплачиваемым тренером в НБА
Еврокубки14:05
В Греции досрочно завершили финальный матч - фанаты забросали файерами скамейку Олимпиакоса
Украина13:56
Мудрик: Не могу не поехать на молодежный Евро-2023
Формула 113:30
Ферстаппен надеется, что "зверь" Алонсо выиграет гонку в 2023 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK