Игрок сборной Северной Македонии: Мы выглядели как Барселона против середняка

Полузащитник сборной Северной Македонии Энис Барди проанализировал матч квалификации Евро-2024 против Украины, в котором "сине-желтые" вырвали победу со счетом 3:2, уступая в два мяча.

Автор первого гола в поединке назвал это поражение одним из самых тяжелых в карьере и отметил, что его команде нужно поработать над психологией.

"Скажу честно, это одно из самых тяжелых поражений в моей карьере. Мне очень неприятно, потому что все было в наших руках. Мы вели 2:0, но... Скажу честно - нам надо менять менталитет. Здесь вопрос в деталях. Бывают моменты, когда мы теряемся, пропускаем голы. Я не знаю, что сказать, дай Бог, чтобы все после матча задумались над тем, что и где мы сделали не так. Мы должны найти способ, как улучшить себя и исправить наши индивидуальные ошибки в первую очередь. Каждый из нас должен задуматься, как, выигрывая в два мяча, мы смогли уступить.

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Все дело в менталитете. Мы положили Украину себе в карман и на протяжении часа выглядели как Барселона против середняка. Но дальше всплыла одна проблема - психология. Я понимаю, что ошибки случаются, это футбол, это не Playstation, но каждый должен взять на себя ответственность, сказать и подумать, что я могу исправить, где я допустил ошибку.

Я очень эмоционален, поэтому и говорю, что не верю в нашу самоуверенность, физическую неподготовленность. Каждый должен взять на себя ответственность, каждый должен сказать, что я совершил ошибку. Каждый из нас должен отдавать душу на поле", - приводит слова Барди Sport1.mk.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Северная Македония - Украина (2:3).