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"Украина победила благодаря подарку от арбитра": Мальту возмутило судейство в матче отбора Евро-2024

Мальтийцы сделали громкое заявление после поражения украинцам в квалификационном поединке.
Сегодня, 07:32
Украина минимально обыграла Мальту / УАФ
Украина минимально обыграла Мальту / УАФ

Федерация футбола Мальты осталась недовольной поражением сборной 0:1 от Украины в матче квалификации Евро-2024.

На официальном сайте организации в отчете о поединке мальтийцы выразили возмущение назначением двух пенальти в их ворота, назвав решения арбитра сомнительными.

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"Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой противоречивых решений арбитра, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти - подарку от французского арбитра Рудди Буке.

Это был второй пенальти, назначенный в ворота Мальты во втором тайме. Два очень сомнительных решения. Первое после вмешательства ВАР, но нереализованное звездным игроком Ярмоленко, а второе было назначено за несуществующий контакт Жана Борга с тем же Ярмоленко.

Следует похвалить Мальту за ее оживленную игру, команда точно не заслуживала покинуть поле без очков. Подопечные Микеле Марколини отлично провели первые 45 минут, играли в основном на половине поля Украины, создав несколько голевых моментов. Голкипер Генри Бонелло впервые вступил в игру, отразив удар Ваната на угловой. Это был единственный удар украинцев в створ ворот в первом тайме. Мальта высоко прессинговала и заставила украинцев ошибаться на своей половине поля.

Через пять минут после старта второго тайма хозяева поля получили пенальти после вмешательства ВАР за игру рукой в штрафной. Однако капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пробил в перекладину. Это могло привести к незаслуженному преимуществу в счете.

Однако на 69-й минуте сборная Украины получила второй пенальти, когда Жан Борг якобы сбил Ярмоленко. Это очень противоречивое решение французского рефери. В этот раз пенальти исполнил Цыганков. Игрок Жироны не ошибся с 11-метровой отметки, что стало решающим", - написали на официальном сайте Федерации футбола Мальты.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Украина - Мальта (1:0).

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