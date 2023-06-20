"Не удивлен, что получилась трудная игра": Ребров оценил победу над Мальтой в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями по поводу минимальной победы над Мальтой (1:0) в матче квалификации Евро-2024.

"Сине-желтые" сумели обыграть соперника благодаря голу Виктора Цыганкова, который на 72-й минуте реализовал пенальти.

"Трудно проводить три игры за десять дней. Мы знали, что эта встреча будет очень тяжелой. Как и в прошлом матче, мы увереннее провели второй тайм. Главным было взять три очка и двигаться дальше.

С такими командами нам очень сложно играть, потому что у них очень компактная оборона. Я понимал, что так будет, что во втором тайме мы будем действовать лучше, чем в первом. Они тратили очень много сил, много прессинговали, так что во второй половине встречи с нашей стороны была гораздо лучшая игра. Я ожидал этого. Мы всегда тяжело играем против такой насыщенной обороны. Много моментов мы создавали во втором тайме. Да, должны были забивать больше. Знаю, что в Украине все ждут 5:0, 6:0, но сейчас все команды могут обороняться.

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Да, Англия победила Мальту 4:0, но она забила быстрый гол. Без него очень сложно. Сейчас все команды Европы могут обороняться. Мальта продемонстрировала это в первом тайме. Я не удивлен, что получилась такая трудная игра. Я не понимаю, почему в Украине сейчас все считают, что мы должны выигрывать с разницей в три-четыре мяча.

Сейчас последняя игра, июнь, когда для футболистов нормально находиться в отпусках. Они очень устали после сезона, и я благодарен им за то, что мы прибавили во втором тайме, как это было и в предыдущем матче. Да, пока не очень отчетливо, но мы работаем всего десять дней. Не так просто не только объяснять футболистам, но и воплотить идеи в поле. Когда они устали - это очень трудно сделать.

Сам Цыганков поставил себя лидером команды. Никто его не назначал. То, что он делает в последних трех матчах - его заслуга. Перед игрой мы определяли, что пенальти будет бить Ярмоленко. Но после неудачного исполнения первого я видел, что он сам предложил Цыганкову пробить. Я понимал, что Андрей не был психологически готов ко второму 11-метровому. Поэтому я благодарен Цыганкову за то, что он показал, что готов к этому", - приводит слова Реброва официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Украина - Мальта (1:0).