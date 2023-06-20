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Эстония - Бельгия 0:3: обзор матча и результат игры 20.06.2023

"Красные дьяволы" закрепились на второй строчке в группе отбора на Евро-2024.
Вчера, 23:52
Сборная Бельгии / Getty Images
Сборная Бельгии / Getty Images

Во вторник, 20 июня, в рамках четвертого тура квалификации на Евро-2024 Эстония принимала Бельгию. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

"Красные дьяволы" не могли поразить ворота соперника до 37-й минуты, пока форвард Ромелу Лукаку не реализовал свой момент. Спустя пару мгновений преимущество гостей увеличилось.

Эстонцы также не сидели в обороне и наносили удары по воротам. Матц Селс, который весьма неожиданно стал первым номером в отсутствии Тибо Куртуа, блестяще справлялся со своей задачей. Впрочем, в его ворота не пришлось ни одного удара.

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Во второй половине встречи бельгийцы смогли снова  поразить ворота соперника. На этот раз отличился Йоан Бакайоко.

Таким образом, после четырех сыгранных туров отбора на Евро-2024 Эстония идет на четвертой строчке с одним баллом, а Бельгия занимаем второе место, набрав семь очков.

Статистика матча Эстония - Бельгия отбора на ЧЕ-2024

Эстония - Бельгия 0:3
Голы: Лукаку, 37, 40, Бакайоко, 90

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 0 - 5
Фолы: 13 - 5
Ожидаемые голы (xG): 0.46 - 1.10

Эстония: Хейн, Тенисте (Рейнкорт, 79), Метс, Кууск, Пеэтсон, Синявский, Миллер (Шейн, 74), Поом (Аньер, 61), Кяйт, Оямаа (Тунев, 46), Саппинен (Сорга, 74).

Бельгия: Зельс, Кастань, Вертонген (Аль-Дахиль, 58), Фас, Теате (Деман, 88), Карраско, Тилеманс, Ндайишимийе (Доку, 57), Вранкс (Мангаля, 57), Бакайоко, Лукаку (Батшуайи, 69).

Предупреждения: Кастань (4), Вранкс (22), Синявский (23), Оямаа (27), Тунев (74).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии сборная Эстонии

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