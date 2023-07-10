Стало известно место проведения матча Мальта - Украина в отборе на Евро-2024

Определено место проведения матча восьмого тура квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Как сообщает пресс-служба УАФ со ссылкой на УЕФА, поединок, запланированный на 17 октября этого года, состоится в поселке Та-Кали на Национальном стадионе.

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Эта арена является главным стадионом Мальты, который способен вместить на своих трибунах около 17 тысяч болельщиков.

Напомним, что в недавнем отборочном матче Евро-2024 сборная Украины одержала минимальную победу над Мальтой (1:0).

На данный момент украинская национальная команда после трех сыгранных поединков квалификации имеет в своем активе шесть очков и занимает второе место в группе.