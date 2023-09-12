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Забарный: Итальянцам очень нужна победа, но нам она нужна тоже

Украина встретится с Италией в квалификации Евро-2024.
Сегодня, 09:28
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча с Италией в шестом туре квалификации Евро-2024.

"Мы знаем, что итальянцам очень нужна победа, но нам она нужна тоже. Будем выкладываться максимально, играть для своей страны, бороться за любой шанс. Посмотрим, что будет.

Против Англии был хороший матч, мы выполнили хорошую работу, выложились максимально. Настроение после поединка хорошее, готовимся к Италии. По поводу фанатов Борнмута, они поздравили меня, пожелали успехов, сказали, что ждут побед".

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"Все игроки Борнмута пожелали удачи. Конечно, говорили, что шансов нет, но просто пожелали удачи. Относительно выступлений в Англии, то это были тяжелые матчи, хорошие соперники. Отлично, что я начал играть, набирать свои кондиции, уверенность. Это плюс для сборной. Я думаю, все, кто играл в Англии, понимают, что там за уровень, какая интенсивность во всех смыслах. Поэтому хотелось бы видеть больше наших игроков, представляющих страну за границей.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, пришедших на игру с Англией. Атмосфера была невероятной. Это очень эмоциональный момент, когда видишь стадион в украинских флагах. Все знают, какое время сейчас, важно, чтобы поддерживали каждого украинца. Конечно, будем ждать болельщиков, потому что это наше сердце, мы играем для нашей Украины", - приводит слова Забарного официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч квалификации Евро-2024 Италия - Украина состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Италия - Украина.

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