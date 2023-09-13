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"Итальянцы полностью нас переиграли": Зинченко - о поражении в матче квалификации Евро-2024

Сборная Украины уступила на выезде "скуадре адзурре".
Вчера, 21:59
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко проанализировал поражение от Италии (1:2) в матче квалификации Евро-2024.

Украинский футболист заявил, что считает результат противостояния закономерным.

"Если быть честным, то итальянцы полностью нас переиграли. И по результату, и по игре. Почему мы в конце второго тайма начали играть лучше, чем до этого? Я думаю, это только потому, что итальянцы уже хотели сохранить результат и они немного отошли ниже и, думаю, они тоже немного устали. Да, они доминировали, владели мячом, они комбинировали очень хорошо, но, когда ты это делаешь - ты тоже устаешь. Поэтому, думаю, в конце они уже больше играли на результат".

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"Италия - это топ-сборная, игроки, выступающие в топ-клубах имеют очень большой опыт, игроки, которые любят играть в футбол. Это видно, когда они комбинируют с мячом, пасуют между собой. Когда ты играешь с таким удовольствием, ты даже не замечаешь того, что твой соперник очень много бегает и устает. Это то, что случилось с нами. Мы очень много потратили сил в первом тайме, бегали. Но, к сожалению, нам не удалось найти свою игру в первом тайме, и во втором, думаю, тоже. Мы знали, что очень тяжело будет играть на этом стадионе, поддержка итальянцев была очень хороша. Украинцев тоже было очень много, но я считаю, что мы их немного подвели.

Но против таких команд можно играть, надо играть, выходить, учиться. Думаю, что эта игра будет для нас очень хорошим опытом, проанализируем, тренер укажет на наши ошибки и увидим, что будет во втором матче. Но до второго матча у нас еще есть очень важные игры, в которых нужно брать свои очки", - приводит слова Зинченко ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Италия - Украина (2:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии Александр Зинченко

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Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

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