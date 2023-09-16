"Вся борьба впереди": Ярмоленко оценил результаты сборной Украины в матчах с Англией и Италией

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал результаты матчей национальной команды в квалификации Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2).

"Конечно, хотелось вернуться в клуб с победой, но нужно понимать, где мы играли и против кого. Не отказался бы иметь лучшее настроение, но уже как есть. Ничего страшного не произошло, вся борьба еще впереди. Нужно переключаться со сборной на клубные дела и работать дальше.

В двух матчах мы добыли только одно очко. Думаю, тренерский штаб и все игроки хотели большего. Проигрывать никто не любит, но это футбол. Самое главное - выходить из этих ситуаций. Думаю, по самоотдаче у наших болельщиков ни к кому не должно быть претензий. Все ребята отдавались на поле, но, как я уже говорил, надо понимать, что уровень сборных Англии и Италии чуть ли не самый высокий в мире, поэтому нам было нелегко противостоять им".

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"Потенциал у нынешнего состава сборной достаточно высок, ведь команда относительно молодая, если не считать Сидорчука, Степаненко и меня. Остальным ребятам до 27-и лет, многие из них играют в разных чемпионатах Европы, и это огромный плюс для нашей страны, для нашей сборной, ведь футбол за границей немного отличается.

С сыгранностью проблем нет. Все мы хорошо друг друга знаем, и это касается не только динамовцев, но и ребят из других клубов. Возможно, во время первого сбора с новым главным тренером для многих игроков, не работавших с Сергеем Станиславовичем, было много нового. Им нужно время, чтобы понять требования тренера. Но уже на втором сборе мы более-менее правильно выполняли все, о чем просил главный тренер. Он даже сам говорил, что если сравнить нашу игру с Северной Македонией и Англией в плане обороны, это небо и земля", - сказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе Динамо.

Напомним, что Ярмоленко стал лучшим игроком матча против Италии в составе сборной Украины.

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