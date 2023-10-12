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"Не имеем права на ошибку": Пихаленок - о задачах сборной Украины на отборочные матчи Евро-2024

Украинская национальная команда в октябре проведет два поединка квалификации.
Сегодня, 11:08
Александр Пихаленок / Getty Images
Александр Пихаленок / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок высказался о предстоящих матчах квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

В частности, игрок отметил, что в этих поединках необходимо взять максимум очков.

"У нас уже три дня были очень интенсивные тренировки со многими тактическими упражнениями. Завтра интенсивность уменьшится, потом снова активизируется. Это недельный цикл, который именно так запланирован. Я думаю, что команда полностью готова к матчу с Северной Македонией. Так сказать, все в боевой готовности.

У национальной сборной всегда высока конкуренция. Почти все готовы к игре, кроме разве что Дениса Попова, пока работающего по индивидуальной программе".

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"Северная Македония - это та же команда, с той же тактикой, что и в прошлом поединке. Разбираем ее матчи против нас и Италии, смотрим на особенности и готовимся. Это отборочный поединок чемпионата Европы, поэтому здесь каждая игра очень важна. Надо выходить и выкладываться на сто процентов. У нас есть турнирная необходимость взять шесть очков в двух матчах, но это не давит, а наоборот, прибавляет сил и мотивации. Мы не имеем права на ошибку.

У меня к тому же есть своя мотивация. Меня довызывают уже на несколько сборов, но пока выйти на поле не удавалось. Я жду своего шанса, хочу его полностью использовать, если мне его предоставят. Думаю, что готов всех удивить в хорошем смысле", - приводит слова Пихаленка официальный сайт УАФ.

Напомним, что сборная Украины в Праге 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.

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