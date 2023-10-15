Украина повторила рекордную серию побед

В рамках отбора на Евро-2024 Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0.

Данный матч стал знаменательным сразу по нескольким причинам. Помимо того, что сразу три игрока провели свои юбилейные матчи за "желто-голубых", у национальной команды были еще некоторые юбилеи.

Так, данная победа для нашей сборной стала пятой в истории противостояний против балканской команды. Пять раз Украина побеждала также в матчах против Эстонии и Люксембург, чаще за всю историю не побеждали никого из соперников.

Также для Украины это была тридцать пятая победа в истории отборов и финальных частей чемпионатов Европы, тридцатая победа, которая была добыта в октябре и 75 в статусе хозяев.

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