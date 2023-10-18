"Мы сами создали себе проблемы": Ребров оценил победу Украины над Мальтой

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе над Мальтой (3:1) в рамках квалификации Евро-2024.

Специалист поблагодарил своих подопечных, которые смогли добыть важный результат.

"В первом тайме мы сами себе сделали проблемы, но решили их во втором. В первом тайме мы проигрывали борьбу, пропустили первый мяч, но вернулись в игру.

Игра была очень тяжелой, но все должны понимать, что результат сегодня был очень важен. Благодарен игрокам, что они добыли этот результат, но я уверен, что мы должны улучшать нашу игру".

Ребров поздравил Мудрика с дебютным голом за Украину.

"Все мы поздравили его с дебютным голом за сборную Украины. Это очень важный шаг для Михаила. Он создавал моменты и для себя, и для своих партнеров".

Наставник украинской сборной отметил важный нюанс поединка.

"Двигаемся дальше. Это очень важные 3 очка. Соперник сыграл хорошо. Проблема была не в Мальте, а в нас. Это мы позволили Мальте создать много моментов. У мальтийцев не было мотивации с турнирной точки зрения, они показали хорошую игру перед своими болельщиками. Я не хочу комментировать Мальту, они попали в сложнейшую группу.

Сборной Украины всегда тяжело играть против соперников такого типа, которые закрываются на своей половине поля. В обоих матчах Мальта сыграла очень компактно. Да, сначала мы создавали мало моментов, но мы не остановились и пытались атаковать. Мы должны были забить первый гол, чтобы чувствовать себя увереннее", - отметил Ребров.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Мальта - Украина.

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