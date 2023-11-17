Матч с Италией обслужит арбитр, при котором Украина уже побеждала, а Шахтер потерпел сокрушительное поражение

На решающем поединке отбора к Евро-2024 будет работать испанская бригада рефери.

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч десятого тура квалификации Евро-2024, в котором Украина примет Италию.

Как сообщает официальный сайт, главным арбитром встречи будет испанец Хесус Хиль Мансано.

На линиях ему будут помогать соотечественники Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Гильермо Гуарда, также из Испании. Судейский наблюдатель – чех Михал Бенеш, а делегат УЕФА - шотландец Гарри О'Хаган.

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Ранее Мансано уже пересекался со сборной Украины, когда "сине-желтые" одержали победу 2:1 над Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

Также испанский рефери четыре раза работал на матчах украинских клубов: в 2014 году Черноморец сыграл вничью 0:0 со Сплитом в квалификации Лиги Европы; в 2018 году Динамо проиграло Лацио 0:2 в 1/8 финала Лиги Европы; в 2023 году Шахтер потерпел сокрушительное поражение 1:7 от Фейенорда в 1/8 финала Лиги Европы; в 2023 году Днепр-1 завершил вничью 1:1 матч со Славией в квалификации Лиги Европы.

Матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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