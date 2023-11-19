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Назарина: Важно победить, матч Италии с Северной Македонией для нас ничего не решал

Сборная Украины проведет решающий поединок квалификации Евро-2024 против итальянцев.
Сегодня, 18:12
Егор Назарина / УАФ
Егор Назарина / УАФ

Полузащитник сборной Украины Егор Назарина поделился ожиданиями от матча десятого тура квалификации Евро-2024 против Италии.

"Провели восстановительную работу. В Германии уже будем непосредственно готовиться к поединку с Италией. Все в хорошем настроении, полны сил, готовимся к важной игре".

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"Конечно, смотрели матч Италия - Северная Македония. Здесь важен не столько результат, сколько то, как играла команда соперников. Мы проанализируем этот поединок, тренерский штаб укажет на их сильные и слабые стороны. Будем готовиться, надеемся показать себя и добиться положительного результата.

Мы фокусируемся на нашей игре. Для нас важно добыть положительный результат, победить. Тот матч для нас, можно сказать, ничего не решал", - приводит слова Назарины официальный сайт УАФ.

Матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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