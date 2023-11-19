Ребров - о словах Чеферина: Они не повлияют на наших игроков

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

"Считаю, что это люди в Украине должны на это реагировать. Мы должны сосредоточиться на нашей игре. Очень важно быть готовыми к игре ментально. Нужно забыть обо всем, обо всех высказываниях в прессе и сконцентрироваться на своей игре".

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"Я считаю, что эти высказывания никак не повлияют на наших игроков. Они только будут злее. Они будут понимать, что завтрашний результат мы можем сделать только мы", – сказал Ребров в интервью на предматчевой пресс-конференции.

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45.

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