iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров - о словах Чеферина: Они не повлияют на наших игроков

Украинский специалист ответил на провокационное заявление.
Сегодня, 19:20
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

"Считаю, что это люди в Украине должны на это реагировать. Мы должны сосредоточиться на нашей игре. Очень важно быть готовыми к игре ментально. Нужно забыть обо всем, обо всех высказываниях в прессе и сконцентрироваться на своей игре".

Читай также: Чеферин: Италия должна пройти на Евро-2024, иначе это будет катастрофа

"Я считаю, что эти высказывания никак не повлияют на наших игроков. Они только будут злее. Они будут понимать, что завтрашний результат мы можем сделать только мы", – сказал Ребров в интервью на предматчевой пресс-конференции.

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

Статьи по теме

Украина - Италия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Спаллетти Украина - Италия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Спаллетти
"Ментально все готовы": Степаненко оценил настрой перед матчем с Италией "Ментально все готовы": Степаненко оценил настрой перед матчем с Италией
Ребров: Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью Ребров: Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью
Тер Штеген высказался о конфликте с Нойером Тер Штеген высказался о конфликте с Нойером
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:49
Тер Штеген высказался о конфликте с Нойером
Евро-202419:35
Украина - Италия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Спаллетти
Бокс19:32
"15-20 минут": Промоутер Усика рассказал, как согласовывали новую дату боя с Фьюри
Евро-202419:20
Ребров - о словах Чеферина: Они не повлияют на наших игроков
Европа19:17
Арсенал хочет перехватить у Ньюкасла игрока из чемпионата Саудовской Аравии
Евро-202419:00
Евро-2024: Сербия вышла в финальную часть турнира в Германии
Европа18:52
Реал может вновь вернуться к варианту с подписанием форварда Ювентуса
Евро-202418:45
"Ментально все готовы": Степаненко оценил настрой перед матчем с Италией
Европа18:42
Лидер Манчестер Юнайтед высказался о потенциальном уходе в Саудовскую Аравию
Европа18:21
Ребров: Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK