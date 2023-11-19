Сборная Украины провела тренировку в Леверкузене перед матчем с Италией

Сборная Украины завершает подготовку к решающему поединку квалификации Евро-2024 против Италии.

Номинально домашний для украинцев отборочный матч чемпионата Европы состоится в немецком Леверкузене на стадионе БайАрена.

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Накануне поединка украинская национальная команда опробовала поле будущего места противостояния, проведя тренировку на леверкузенской арене.

Напомним, матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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