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Полузащитник сборной Италии - о матче с Украиной: Выйдем на поле, чтобы добыть победу

Украинцы и итальянцы разыграют путевку в финальную часть Евро-2024.
Вчера, 22:52
Николо Барелла / Getty Images
Николо Барелла / Getty Images

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла прокомментировал будущий матч квалификации Евро-2024 против Украины.

По словам игрока, его национальная команда не собирается играть на ничью, а настраивается на победный результат.

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"Между нами и чемпионатом Европы стоит сильная команда - Украина, но мы также осознаем, на что мы способны. Мы хотим защитить титул, который заслуженно завоевали. Однако сначала нам надо пройти это непростое испытание, но мы готовы.

Мы определенно хотим выйти на поле, чтобы добыть победу и не оказаться в некомфортной ситуации. Логично, что мы можем думать, что два варианта из трех на нашей стороне, но для нас было бы лучше немедленно закрыть матч, чтобы добыть лучший для нас результат.

За счет чего мы можем обыграть Украину? У них есть большие индивидуальности, и их игроки демонстрируют это там, где выступают. Они быстрые, у них есть техника. Но мы продемонстрировали в предыдущем матче на Сан-Сиро, что, когда мы контролируем мяч, им приходится больше бороться. Завтра мы попытаемся сделать это снова", - приводит слова Бареллы La Gazzetta dello Sport.

Матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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