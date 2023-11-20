iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Читатели ISPORT прогнозирует победу Украины над Италией

Украинские фанаты оптимистично настроены на решающий поединок.
Сегодня, 20:35
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В понедельник, 20 ноября, в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины примет сборную Италии.

Подопечные Сергея Реброва должны победить соперника, чтобы получить путевку в основную часть турнира. Для команды Лучано Спаллетти будет положительным результатом, если они не проиграют.

Читай также: Победа любой ценой: Анонс и прогноз матча Украина - Италия

ISPORT провел голосование среди своих читателей, которые предсказали, как завершится матч.

58% респондентов верят в победу Украины, 23% настаивают на успех Италии, а 19% опрашиваемых считают, что игра завершится вничью.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Италия, которая начнется в 21:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии

Статьи по теме

Украина и Италия в напряженном первом тайме голов не забили Украина и Италия в напряженном первом тайме голов не забили
"Готовы к бою": Харлан забавно поддержала Украину в матче с Италией "Готовы к бою": Харлан забавно поддержала Украину в матче с Италией
Шакил О'Нил готов стать владельцем команды Лас-Вегаса вместе с ЛеБроном Шакил О'Нил готов стать владельцем команды Лас-Вегаса вместе с ЛеБроном
Наполи продлит контракт с ключевым игроком Наполи продлит контракт с ключевым игроком
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202422:35
Украина и Италия в напряженном первом тайме голов не забили
НБА22:28
Шакил О'Нил готов стать владельцем команды Лас-Вегаса вместе с ЛеБроном
Европа22:24
Наполи продлит контракт с ключевым игроком
Евро-202422:13
"Готовы к бою": Харлан забавно поддержала Украину в матче с Италией
НБА22:06
"Я разочарован": тренер сборной Франции прокомментировал старт карьеры Вембаньямы в НБА
Евро-202421:40
Украина - Италия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Киберспорт21:35
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опережают NaVi
Европа21:32
Бавария засматривается на центрбека Манчестер Юнайтед
Евро-202421:30
Украина - Италия: текстовая онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Бокс21:21
"Не такой уж он и маленький": Фьюри внезапно изменил мнение об Усике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK