Читатели ISPORT прогнозирует победу Украины над Италией

В понедельник, 20 ноября, в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины примет сборную Италии.

Подопечные Сергея Реброва должны победить соперника, чтобы получить путевку в основную часть турнира. Для команды Лучано Спаллетти будет положительным результатом, если они не проиграют.

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ISPORT провел голосование среди своих читателей, которые предсказали, как завершится матч.

58% респондентов верят в победу Украины, 23% настаивают на успех Италии, а 19% опрашиваемых считают, что игра завершится вничью.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Италия, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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