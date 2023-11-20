"Готовы к бою": Харлан забавно поддержала Украину в матче с Италией
Спортсменка показала, как смотрит футбол со своим возлюбленным итальянцем.
В рамках десятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины играет с командой Италии.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поддержала команду Сергея Реброва.
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Спортсменка опубликовала совместное фото со своим женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.
Ольга надела футболку сборной Украины, Луиджи – Италии.
"Готовы к бою", - написала Харлан.
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи.
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