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Зинченко: Мы достойно провели матч с Италией, но этого не хватило для победы

Украинцы завершили вничью решающий поединок отбора к Евро-2024 с итальянцами.
Сегодня, 00:44
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко проанализировал матч заключительного тура квалификации Евро-2024 против Италии.

Поединок завершился вничью 0:0, которая позволила итальянцам напрямую выйти на чемпионат Европы, а украинцы теперь сыграют в плей-офф отбора.

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"Трудно сказать, самая ли это сложная игра в карьере. Играть против чемпиона Европы всегда тяжело. Мы достойно провели этот матч, глядя друг другу в глаза, мы можем сказать, что отдали всех себя на футбольном поле, но этого не хватило для победы.

Поддержка ощущалась. Конечно, хотелось бы поблагодарить за поддержку всех, кто был на стадионе и перед телевизорами. Благодарен также ребятам из ВСУ и всем, кто защищает нашу землю.

Нам не хватило забитого гола, хорошо проанализировали игру Италии, изменили немного подход к обороне. Установка на матч была насытить середину поля. Тренерский штаб изменил немного нашу игру, моя цель была помогать пятым в защите", - сказал Зинченко.

Напомним, что Украина продлила серию без побед в матчах с Италией до десяти поединков.

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