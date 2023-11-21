Буффон оценил выход Италии на Евро-2024

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал ничью команды с Украиной (0:0).

Итальянец опубликовал пост в Instagram, в котором поздравил соотечественников с выходом в финальную часть турнира.

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"Со всем желанием и чувством причастности, которых никогда не должно не хватать тем, кто носит синюю футболку сборной Италии.

Теперь нужно защитить титул чемпиона Европы на Евро-2024", - написал Буффон.

Ранее вратарь сборной Италии признал, что пенальти на Мудрике был.

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