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Греция сенсационно отобрала очки у Франции в последнем туре отбора Евро-2024

Хозяева дали бой, несмотря на отсутствие мотивации у "трехцветных".
Вчера, 23:38
Греция - Франция / Getty Images
Греция - Франция / Getty Images

В рамках заключительного тура квалификации на чемпионат Европы Греция на своем поле принимала Францию.

Подопечные Дидье Дешама вышли вперед в конце первого тайма - Коло-Муани реализовал свой момент.

После перерыва греки забили дважды. Авторами голов стали Бакасетас и Йоаннидис.

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Несмотря на сопротивление, Франция сумела избежать поражения. Фофана забил, позволив своей команды сыграть вничью - 2:2.

Отметим, что Франция еще несколько туров назад обеспечила себе путевку на Евро. Греция завершила отбор на третьем месте, пропустив вперед Нидерланды.

Статистика матча Греция - Франция в отборе на Евро-2024

Греция - Франция 2:2
Голы: Бакасетас, 56, Йоаннидис, 61 - Коло-Муани, 42, Фофана, 74

Владение мячом: 39%-61%
Удары: 8-14
Удары в створ: 2-6 
Фолы: 5-11
Угловые: 2-8

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