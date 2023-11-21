Греция сенсационно отобрала очки у Франции в последнем туре отбора Евро-2024
В рамках заключительного тура квалификации на чемпионат Европы Греция на своем поле принимала Францию.
Подопечные Дидье Дешама вышли вперед в конце первого тайма - Коло-Муани реализовал свой момент.
После перерыва греки забили дважды. Авторами голов стали Бакасетас и Йоаннидис.
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Несмотря на сопротивление, Франция сумела избежать поражения. Фофана забил, позволив своей команды сыграть вничью - 2:2.
Отметим, что Франция еще несколько туров назад обеспечила себе путевку на Евро. Греция завершила отбор на третьем месте, пропустив вперед Нидерланды.
Статистика матча Греция - Франция в отборе на Евро-2024
Греция - Франция 2:2
Голы: Бакасетас, 56, Йоаннидис, 61 - Коло-Муани, 42, Фофана, 74
Владение мячом: 39%-61%
Удары: 8-14
Удары в створ: 2-6
Фолы: 5-11
Угловые: 2-8
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