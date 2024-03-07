Ребров объявляет состав сборной Украины на матчи плей-офф Евро-2024: онлайн-трансляция

УАФ сообщила, что заявка сборной Украины на матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины будет объявлена на пресс-конференции Сергея Реброва.

Мероприятие пройдет 8 марта в конференц-зале Дома футбола и начнется в 12:00.

Поединок Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта на стадионе Билино Поле в 21.45.

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Победитель пары сыграет против победителя противостояняия Израиль/Исландия 26 марта.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Боснии и Герцеговины вызвал четырех "россиян" на матч против Украины.

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