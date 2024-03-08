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Ребров - о вызванных форвардах: Довбик, к сожалению, не забивает

Тренер сборной Украины проанализировал ситуацию с нападающими в команде.
Сегодня, 12:40
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком игроков, которые будут готовиться к полуфинальному матчу плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

После оглашения заявки наставник "сине-желтых" оценил, в частности, ситуацию в команде с форвардами.

Читай также: Ребров огласил состав сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

"Ванату выйти на мой уровень? У него свой уровень. У него достаточно высокий уровень, чтобы играть на уровне сборной Украины, он потому сюда и вызывается.

Я доволен, что сейчас имеет практику Роман Яремчук. Он очень много работает, я рад, что он забил и играет в основном составе Валенсии.

Довбик, к сожалению, не забивает. Я видел, как он работает на команду, и команда ему доверяет. Я считаю, с форвардами ситуация сейчас более-менее.

Для меня важно, чтобы они имели практику. Посмотрим на них в тренировочном процессе. Посмотрим, учитывая соперника, кто будет играть в первой встрече", - сказал Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что матч квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина состоится в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Боснии и Герцеговины вызвал четырех "россиян" на матч против Украины.

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