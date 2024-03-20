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"Впервые от нас ничего не ждут": Джеко оценил шансы Боснии и Герцеговины в матче с Украиной

Капитан боснийской сборной поделился мыслями о поединке с украинцами.
Сегодня, 19:55
Эдин Джеко / nfsbih.ba
Эдин Джеко / nfsbih.ba

Нападающий и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал будущий матч с Украиной в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.

Игрок отметил, что украинцы выглядят фаворитами, но считает, что шансы у соперников равные.

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"У меня такое ощущение, что впервые от нас ничего не ждут. Это пятый плей-офф. Когда вы попадаете в плей-офф, это своего рода самый быстрый путь к большому соревнованию, учитывая, что есть одна или две игры. В любом случае шанс есть. Не думаю, что мы провели хорошую квалификацию, если посмотреть, то можно сказать, что украинцы - фавориты.

Но я думаю, что эти игры отличаются от матчей в квалификации, поэтому я считаю, что шансы 50 на 50. В конце концов, от нас зависит, какими мы будем, сколько сил отдадим на поле и какое на самом деле продемонстрируем желание", - цитирует Джеко Sport Centar.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT буде доступна онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Эдин Джеко сборная Боснии и Герцеговины

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