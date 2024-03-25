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Футбол

Ребров высказался о возможности изменения схемы на игру с Исландией

Наставник сборной Украины не исключает перехода на модель в два форварда.
Вчера, 19:48
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Наставник сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне матча с Исландией.

Одной из тем разговора с журналистами стала возможность перехода на модель игры с двумя нападающими, которая хорошо показала себя во встрече с Боснией и Герцеговиной. Наставник "желто-голубых" сказал, что возможность изменения схемы существует.

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"Да, есть возможность увидеть схему с двумя форвардами", - заявил Сергей Станиславович.

Напомним, встреча с Исландией состоится уже завтра, 26 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина исландия Сергей Ребров

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