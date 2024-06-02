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Ребров: Рад, что наши игроки представляют Украину в ТОП-чемпионатах

Наставник украинской сборной отметил выступления некоторых футболистах в сильнейших лигах Европы.
Сегодня, 18:22
Сергей Ребров и Илья Забарный / Getty Images
Сергей Ребров и Илья Забарный / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию перед встречей его подопечных со сборной Германии.

Во время беседы со СМИ Ребров обсудил игру Андрея Лунина за Реал, а также победу форварда Жироны Артема Довбика в гонке бомбардиров испанской Ла Лиги.

"По моему мнению, Лунин заслужил играть (в финале Лиги чемпионов), но, к сожалению, он не мог подготовиться к матчу из-за простуды", - цитирует наставника официальный сайт УАФ.

"Для нас очень важно, что футболисты имеют такой опыт перед Евро, особенно если они играют за лучший клуб Европы, которым сейчас является Реал. И это касается не только Андрея. Я очень рад, что многие наши молодые игроки представляют Украину в ведущих чемпионатах" .

"У них будет празднование, мы позволили ему остаться с клубом, он этого заслуживает. Лунин присоединится к нам в Варшаве, куда мы переберемся после игры со сборной Германии".

Источник: Getty Images

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"Я рад, что многие наши футболисты играют в топлегах. Конечно, Артему статус лучшего бомбардира добавил уверенности перед Евро, это очень важно для него. Игроки, приезжающие в сборную с ведущих чемпионатов, добавляют опыта всей команде".

Реброва спросили, не будет ли он довызывать игроков в расположение сборной Украины.

"У нас сейчас два турнира — чемпионат Европы и тот, что будет проходить во Франции перед Олимпиадой. Если что-то случится, то мы сможем вызвать игроков, ведь официальная заявка будет 7 июня. На ближайшие три игры уже вызваны футболисты, а потом посмотрим на их состояние".

Напомним, что ранее Сергей Ребров обсудил цели сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы-2024, который стартует 14 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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