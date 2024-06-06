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Моуринью назвал фаворитов на Евро-2024

"Особенный" оценил шансы сборной Португалии на турнире.
Сегодня, 19:53
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Новый тренер Фенербахче Жозе Моуринью высказался о грядущем Евро-2024.

"Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, которые у нас были, но с точки зрения глубины состава и качества у нас сейчас, вероятно, лучшая команда в истории, и Португалия может выиграть турнир.

Все дело в уверенности в себе, в том, что они могут победить кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия – лучшая команда, но Испания, Франция, Англия, Германия не лучше".

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"Самая большая проблема для тренера – это необходимость выбирать, кого выпустить, потому что есть два отличных правых защитника, два отличных левых защитника, по два отличных полузащитника на разные позиции – и я говорю «два» только потому, что в команде всего 23 человека, но на самом деле их больше.

Если будет сюрприз, я буду удивлен! Франция и Германия всегда играют хорошо, у Португалии и Англии составы лучше, чем когда-либо. Эти четыре команды – фавориты.

Я не уверен насчет Испании, но их футбол и игроки – самого высокого качества. Победа Италии или Бельгии будет для меня сюрпризом", – сказал Моуринью в интервью The Independent.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы Жозе Моуринью

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