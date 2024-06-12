Билеты на открытую тренировку Роналду перепродают за бешеные деньги

Билеты на открытую тренировку Португалии продают по огромным ценам, пишет ESPN.

Открытая тренировка сборной Португалии состоится на базе команда на Евро-2024 в Вестфалии, в честь этого были розданы 6000 бесплатных билетов.

Однако большая их часть оказалась на различных торговых площадках, и цены за эти билеты достигли 800-1000 евро.

Напомним, что в сборную был вызван и, соответственно, будет присутствовать на первой тренировке Криштиану Роналду, для которого это уже шестой чемпионат Европы.

Первым для португальца стал турнир в 2004 году, когда его команда проиграла в финале, а в 2016 году ЧЕ все-таки покорился Роналду.

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