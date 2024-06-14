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"Все соперники очень крепкие": Ребров - о стартовом матче Евро-2024 против Румынии

Тренер сборной Украины оценил ближайшего оппонента национальной команды.
Вчера, 13:46
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от стартового матча Евро-2024 против Румынии и высказался о перспективах "сине-желтых" на континентальном первенстве.

"Все соперники на Евро очень крепкие, и сборная Румынии не зря заняла первое место в своей отборочной группе. Поэтому мы с уважением относимся к ней и другим командам в группе, но нам нужно в первую очередь сосредоточиться на своей игре. У Румынии хватает ярких игроков. Почти все играют за границей, в хороших клубах, поэтому я с большим уважением отношусь к соперникам".

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"Оставим прогнозы болельщикам. Для нас сейчас важно готовиться к каждой игре. Я вижу своих игроков; вижу, что они очень мотивированы; вижу, что они футболисты высокого уровня. Приблизительно половина нашей команды - это игроки, которые сейчас выступают в Украине. В стране, где идет война, и я считаю, что это очень важно, что в нашем чемпионате есть такие сильные футболисты.

Думаю, у этой сборной действительно большой потенциал, но сам по себе он ничего не значит. На таком турнире нужно показывать свой максимум. Если мы хотим чего-нибудь достичь, нужно в каждой игре показывать свой лучший уровень", - приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины стартует матчем с Румынией 17 июня. Кроме того, "сине-желтые" сыграют в группе Е континентального первенства со Словакией и Бельгией.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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