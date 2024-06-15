Словения - Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 16.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В воскресенье, 16 июня, сборные Словении и Дании проведут матч первого тура групповой стадии Евро-2024 в квартете С.

Поединок состоится в Штутгарте на Арене Штутгарт. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Словения - Дания

Трансляция матча будет доступна в этой новости 16 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

На Евро-2024 сборные Словении и Дании выступят в группе С, где также будут представлены команды Англии и Сербии.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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