Полиция сорвала драку полсотни вооруженных итальянцев с албанскими фанатами
Правоохранительные органы уберегли немецкие улицы от кровавой бойни.
Перед матчем Евро-2024 между Италией и Албанией (2:1) в Дортмунде полиция задержала около 50 итальянских фанатов. Об этом сообщает издание Rai.
Они планировали драку с албанскими болельщиками в ресторане, имея при себе ножи, самодельные бомбы и балаклавы.
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Столкновение удалось предотвратить, и задержанные были отпущены без предъявления обвинений, с рекомендацией вернуться в Италию.
Отметим, у некоторых из них даже не было билетов на матч.
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