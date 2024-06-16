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Полиция сорвала драку полсотни вооруженных итальянцев с албанскими фанатами

Правоохранительные органы уберегли немецкие улицы от кровавой бойни.
Сегодня, 18:48
Итальянские фанаты / Getty Images
Итальянские фанаты / Getty Images

Перед матчем Евро-2024 между Италией и Албанией (2:1) в Дортмунде полиция задержала около 50 итальянских фанатов. Об этом сообщает издание Rai.

Они планировали драку с албанскими болельщиками в ресторане, имея при себе ножи, самодельные бомбы и балаклавы.

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Столкновение удалось предотвратить, и задержанные были отпущены без предъявления обвинений, с рекомендацией вернуться в Италию.

Отметим, у некоторых из них даже не было билетов на матч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фанаты чемпионат Европы

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