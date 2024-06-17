Форма сборной Украины вызвала возмущение у румын из-за флага

Румынский стяг получился уж больно похож на национальный символ другого участника этой группы Евро-2024.

В понедельник, 17 июня, сборные Румынии и Украины встретятся в матче первого тура группового раунда Евро-2024.

Перед поединком соперники традиционно представили формы, в которых выйдут на поле. Так, Румыния должна сыграть в желтой, а Украина - в синей. Однако экипировка украинской национальной команды вызвала возмущение у румынской стороны.

Читай также: Румыния - Украина: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Евро-2024

Румыны заподозрили Украинскую ассоциацию футбола в ошибке с их флагом, который выглядит как национальный стяг другого участника этой группы - Бельгии.

"На экипировке синего цвета, над маркировкой с указанием турнира, даты и времени матча, а также команд размещены флаги двух сборных. Триколор содержит серьезную ошибку: вместо синего украинцы использовали черный цвет, превратив флаг Румынии в флаг Бельгии, другой сборной группы Е", - пишет gsp.ro.

Источник: УАФ

Была ли это оптическая иллюзия или ошибка, неизвестно, но вскоре УАФ удалила из своих соцсетей посты о форме на матч.

Напомним, что матч между Румынией и Украиной состоится в Мюнхене и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!