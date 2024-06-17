Сборная Украины установила новый антирекорд
Наши парни смогли "переписать историю".
Сборная Украины по футбола потерпела разгромное поражение от Румынии (0:3) в рамках первого матча на Евро-2024.
Данный результат стал для наших парней "рекордным" в истории выступлений на групповом этапе чемпионата Европы.
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Ранее "желто-синие" проигрывали не более чем в два мяча на данной стадии турнира.
Далее украинском команде предстоят матч со Словакией и Бельгией в рамках квартета Е.
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