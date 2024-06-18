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Федерация футбола Франции сделала заявление по поводу травмы Мбаппе

Как и предполагалось, игрок будет играть в маске, но опреацию делать пока не будет.
Сегодня, 07:52
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Федерация футбола Франции сделала заявление относительно Килиана Мбаппе, которому сломали нос в матче против Австрии.

В заявлении пресс-службы говорится о том, что в следующие несколько дней для Мбаппе сделают защитную маску, в которой он будет играть во время турнира.

"Килиан Мбаппе вернется в тренировочный лагерь сборной Франции.

Килиан Мбаппе получил перелом носа во время второй части матча Австрия-Франция, состоявшегося в этот понедельник в Дюссельдорфе.

Капитану сборной Франции в первую очередь оказали помощь медицинские работники и доктор Франк Ле Галль, который диагностировал у него перелом носа.

Мбаппе получит лечение в ближайшие несколько дней, но в ближайшее время он не будет прооперирован.

Для него будет изготовлена маска, чтобы 10-й номер сборной Франции смог подготовиться к своему возвращению к соревнованиям после периода, посвященного лечению", - говорится в пресс-релизе

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Килиан Мбаппе

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