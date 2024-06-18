Рац - о матче Румыния - Украина: Позвоню и скажу Степаненко, чтобы заканчивал карьеру
Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Румынии Разван Рац поделился мыслями о матче коллектива Эдварда Йорденеску против сборной Украины.
Экс-футболист отметил атмосферу на трибунах, которая способствовала удачной игре румын и апатичный вид подопечных Сергея Реброва.
Читай также: Луческу отреагировал на разгромную победу Румынии над Украиной
"На трибунах была очень приятная атмосфера - я увидел полный стадион румын, где-то около 50 тысяч. Украинцев вообще не было слышно.
Собираюсь позвонить Степаненко и сказать, чтобы он завершал карьеру. Я был в ложе, но не среди болельщиков. Еще несколько лет назад я был на поле. Довольно необычно быть болельщиком - это совсем другие эмоции и ощущения.
Украина вообще не играла, выглядела апатично, а у нас все получалось. Разницу было видно с самого начала и до самого конца", - приводит слова бывшего игрока издание FANATIK.ro.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!