Рац - о матче Румыния - Украина: Позвоню и скажу Степаненко, чтобы заканчивал карьеру

Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Румынии Разван Рац поделился мыслями о матче коллектива Эдварда Йорденеску против сборной Украины.

Экс-футболист отметил атмосферу на трибунах, которая способствовала удачной игре румын и апатичный вид подопечных Сергея Реброва.

Читай также: Луческу отреагировал на разгромную победу Румынии над Украиной

"На трибунах была очень приятная атмосфера - я увидел полный стадион румын, где-то около 50 тысяч. Украинцев вообще не было слышно.

Собираюсь позвонить Степаненко и сказать, чтобы он завершал карьеру. Я был в ложе, но не среди болельщиков. Еще несколько лет назад я был на поле. Довольно необычно быть болельщиком - это совсем другие эмоции и ощущения.

Украина вообще не играла, выглядела апатично, а у нас все получалось. Разницу было видно с самого начала и до самого конца", - приводит слова бывшего игрока издание FANATIK.ro.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!