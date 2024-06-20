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Польша - Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 21.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 20:10
Польша - Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images
Польша - Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images

В пятницу, 21 июня, сборные Польши и Австрии встретятся в матче квартета D в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

В первых поединках на континентальном первенстве обе команды потерпели поражения: поляки уступили 1:2 Нидерландам, а австрийцы проиграли 0:1 Франции.

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Поединок состоится в Берлине на Олимпиаштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Польша - Австрия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 21 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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