Шапаренко - игрок матча Словакия - Украина по версии УЕФА

В рамках второго тура Чемпионата Европы сборная Украины в непростом матче одолела Словакию.

Победу в этом матче "желто-голубым" принесли гол и результативная передача Николая Шапаренко, который стал игроком матча по версии УЕФА.

"Кроме гола и голевой передачи, он был впечатляющим с мячом и без него, а также прекрасно занимал свою позицию", - описали игру Шапаренко на сайте организации.

На счету Николая кроме гола и ассиста еще 86% точных передач, 1 неудачная попытка дриблинга, 2 из 7 выигранных единоборств, 2 перехвата, 1 отбор и 1 заработанный фол.

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