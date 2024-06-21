iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шапаренко - игрок матча Словакия - Украина по версии УЕФА

Хавбек "желто-голубых" сделал гол + ассист в этом поединке.
Сегодня, 18:31
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

В рамках второго тура Чемпионата Европы сборная Украины в непростом матче одолела Словакию.

Победу в этом матче "желто-голубым" принесли гол и результативная передача Николая Шапаренко, который стал игроком матча по версии УЕФА.

"Кроме гола и голевой передачи, он был впечатляющим с мячом и без него, а также прекрасно занимал свою позицию", - описали игру Шапаренко на сайте организации.

На счету Николая кроме гола и ассиста еще 86% точных передач, 1 неудачная попытка дриблинга, 2 из 7 выигранных единоборств, 2 перехвата, 1 отбор и 1 заработанный фол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 словакия Николай Шапаренко

Статьи по теме

Довбик установил необычное достижение на Евро-2024 Довбик установил необычное достижение на Евро-2024
Украина установила рекорд Евро-2024 Украина установила рекорд Евро-2024
Игрок сборной Словакии временно возглавил гонку бомбардиров Евро-2024 благодаря голу Украине Игрок сборной Словакии временно возглавил гонку бомбардиров Евро-2024 благодаря голу Украине
Зинченко - второй игрок в истории сборной Украины с 10+ матчами в рамках чемпионата Европы Зинченко - второй игрок в истории сборной Украины с 10+ матчами в рамках чемпионата Европы
Помочь журналистам

Видео

Словакия - Украина: Видео голов и обзор матча Евро-2024
Словакия - Украина: Видео голов и обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202418:31
Шапаренко - игрок матча Словакия - Украина по версии УЕФА
Евро-202418:31
Зинченко - второй игрок в истории сборной Украины с 10+ матчами в рамках чемпионата Европы
Евро-202418:19
Словакия - Украина: Видео голов и обзор матча Евро-2024
Евро-202418:02
Яремчук обогнал Реброва по голам за сборную
Евро-202417:58
Гол+ассист Шапаренко принесли Украине волевую победу над Словакией
Европа17:46
Арсенал намерен купить у Моуринью замену Зинченко
Евро-202417:40
Довбик установил необычное достижение на Евро-2024
Европа17:21
Вест Хэм старается приобрести защитника клуба АПЛ украинского происхождения
Европа17:20
Звезда Милана готов начать переговоры с саудовским клубом
Евро-202417:20
Украина установила рекорд Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK