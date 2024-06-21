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Тренер Словакии: Мы отдали последние 30 минут, в которые Украина нас наказала

Франческо Кальцона остался недоволен действиями своих подопечных во втором тайме поединка с украинцами.
Сегодня, 21:01
Франческо Кальцона / Getty Images
Франческо Кальцона / Getty Images

В игре второго тура группового этапа Евро-2024 сборная Украины завоевала волевую победу над сборной Словакии со счетом 2:1.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер словаков Франческо Кальцона указал на главную ошибку, которая привела к поражению его команды.

"Это был трудный матч. Некоторыми моментами я доволен, другими – меньше. Я доволен командой. Я не могу ее винить. У соперников отличные качества, в рейтинге ФИФА Украина на 20 мест впереди нас", - цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.

"Сегодня мы играли против очень сильного соперника. Я горжусь своими ребятами. Мы отдали сопернику последние 30 минут встречи, в которые нас и наказали. У нас была возможность уже сейчас забронировать место в плей-офф, но мы столкнулись с командой, которой нужна была победа, чтобы остаться в игре".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с видеообзором всех голов и лучших моментов матча между Украиной и Словакией.

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