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"Верить друг в друга": Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой на Евро-2024

Украинские футболисты завоевали первую победу на турнире.
Вчера, 22:35
Роман Яремчук и Александр Зинченко / Getty Images
Роман Яремчук и Александр Зинченко / Getty Images

В пятницу, 21 июня, сборная Украины победила сборную Словакии со счетом 2:1 в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

В первом тайме "желто-синие" пропустили после удара головой в исполнении Ивана Шранца. Но после перерыва Николай Шапаренко сначала восстановил паритет, а за десять минут до конца основного времени он отдал голевой заброс на Романа Яремчука.

Как рассказал после победы Яремчук, еще перед игрой на связь с национальной командой вышел президент Украины Владимир Зеленский.

А уже после того, как украинцы завоевали первые очки на Евро-2024, Зеленский поздравил сборную с этим результатом.

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На данный момент Украина занимает второе место группы Е, имея в активе три очка после двух туров.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми возможными раскладами, в которых может оказаться команда Сергея Реброва по итогам группового этапа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины чемпионат Европы Владимир Зеленский

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Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

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"Верить друг в друга": Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой на Евро-2024
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