Грузия - Чехия: видео голов и лучших моментов матча 22.06.2024
В рамках второго тура группового этапа Евро-2024 Грузия сыграла вничью с Чехией.
"Крестоносцы" большую часть матча отбивались, однако, забили они первыми.
Возможность это сделать им подарил Робин Гранац, который сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр матча назначил за это пенальти, который реализовал Жорж Микаутадзе, повторив достижение Андрея Шевченко.
Во втором тайме чехи отыгрались благодаря Патрику Шику, но на большее не смогли, а вот у грузин был просто невероятный шанс за несколько мгновений до конца матча. Подопечные Вилли Саньоля вышли в контратаку 3 в 1, но Саба Лобжанидзе в итоге отправил мяч выше ворот.
Видео голов и обзор матча Евро-2024 Грузия - Чехия
Грузия - Чехия 1:1
Голы: Микаутадзе, 45+4 - Шик, 59
xG: 0.93 - 3.06
Удары: 5 - 24
Удары в створ ворот: 2 - 10
Владение мячом: 44% - 56%
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