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Футбол

Хавбек сборной Англии получил "счастливые" щитки для Евро-2024

Фоден верит в победу на престижном турнире.
Вчера, 22:49
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

Футболист Манчестер Сити и сборной Англии Фил Фоден получил особые щитки в честь выступления на Евро-2024.

По данным The Sun, игрок верит, что этот футбольный атрибут должен принести ему удачу на турнире, ведь на щитках виднеется принт, на котором изображен сын футболиста Ронни.

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"Кто-то сделал их для меня из Instagram. Это мои счастливые щитки. Я беру их повсюду. Надеюсь, они не сломаются, потому что я хочу носить их всю свою карьеру", - говорится в заявлении Фодена.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Напомним, в рамках Евро-2024 на счету английского хавбека два матча, в которых ему не удалось отличиться результативными действиями.

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