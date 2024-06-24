Англия - Словения: онлайн-трансляция матча Евро-2024 25.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

Во вторник, 25 июня, сборные Англии и Словении сыграют в квартете С в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

После двух туров английская команда лидирует в группе, заработав четыре очка: в первом туре подопечные Гарета Саутгейта обыграли Сербию (1:0), а во втором они не смогли одолеть Данию (1:1).

Словенцы же идут третьими, заработав два балла за счет ничьих с Данией (1:1) и Сербией (1:1).

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Поединок Англия - Словения состоится в Кельне на Рейн Энерги Штадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - Словения

Трансляция матча будет доступна в этой новости 25 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Параллельно в группе С в заключительном туре также состоится матч Дания - Сербия.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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