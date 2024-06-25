Мбаппе вернулся в стартовый состав Франции
В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 Франция встретится с Польшей.
В стартовом составе "Les Bleus" выйдет Килиан Мбаппе, который пропустил игру с Нидерландами из-за сломанного носа.
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Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес - Чуамени, Канте, Рабьо - Дембеле, Мбаппе, Баркола.
Запасные: Самба, Ареола, Павар, Менди, Камавинга, Гризманн, Жиру, Коло Муани, Тюрам, Заир-Эмери, Фофана, Коман, Клосс, Конате.
Польша: Скорупски - Беднарек, Давидович, Кивер - Франковски, Модер, Зелински, Залевски - Шимански, Левандовски, Урбански
Запасные: Щесны, Булка, Саламон, Валюкевич, Пьотровски, Свидерски, Гросицки, Романчук, Пухач, Букса, Шимански, Берешински, Пьонтек, Слиш, Скураш.
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