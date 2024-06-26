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Звезда Манчестер Сити покинул расположение сборной Англии

Фил Фоден должен вернуться к старту плей-офф.
Сегодня, 19:28
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

Хавбек сборной Англии Фил Фоден покинул расположение национальной команды.

Как сообщает FA, полузащитник вернулся домой в Британию по неотложному семейному делу. 

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Источники не сообщают, какие именно причины побудили Фодена отправится домой. Однако игрок должен вернуться еще до плей-офф.

Отметим, что полузащитник Сити является важным звеном в команде Саутгейта, он сыграл во всех трех матчах группового этапа, но не отличился результативными действиями.

Свой следующий матч англичане проведут уже в рамках 1/8 финала Евро-2024 на стадионе в Гельзенкирхене.

А сегодня, напомним, Украина сыграет с Бельгией за выход из группы Е.

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