Игрок сборной Англии получил легкие повреждения после езды на велосипеде

Энтони Гордон, вингер Ньюкасла, упал с велосипеда на тренировочной базе сборной Англии на Евро-2024, сообщает Goal.

В результате падения он разбил нос и подбородок, а также получил ссадины на колене и костяшках пальцев.

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Несмотря на это, Гордон не получил серьезных травм и тренировался с командой.

Напомним, сборная Англии встретится со Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы 30 июня.

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