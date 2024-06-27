iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок сборной Англии получил легкие повреждения после езды на велосипеде

Гордон неудачно покатался по базе национальной команды.
Сегодня, 17:48
Энтони Гордон / Getty Images
Энтони Гордон / Getty Images

Энтони Гордон, вингер Ньюкасла, упал с велосипеда на тренировочной базе сборной Англии на Евро-2024, сообщает Goal.

В результате падения он разбил нос и подбородок, а также получил ссадины на колене и костяшках пальцев.

Читай также: Звезда Манчестер Сити покинул расположение сборной Англии

Несмотря на это, Гордон не получил серьезных травм и тренировался с командой.

Напомним, сборная Англии встретится со Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы 30 июня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Энтони Гордон

Статьи по теме

Звезда Манчестер Сити покинул расположение сборной Англии Звезда Манчестер Сити покинул расположение сборной Англии
Фанаты Англии бросали пластиковые стаканчики в Саутгейта Фанаты Англии бросали пластиковые стаканчики в Саутгейта
Саутгейт - о матче со Словенией: Выдающийся второй тайм, очень-очень горжусь игроками Саутгейт - о матче со Словенией: Выдающийся второй тайм, очень-очень горжусь игроками
Англия - Словения: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Англия - Словения: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:03
Нападающий Барселоны высказался об интересе со стороны Ньюкасла
Европа18:45
Украина проведет два первых матча Лиги наций в одном городе на разных стадионах
Теннис18:33
Снигур в крайне тяжелом матче квалифицировалась на Уимблдон
Евро-202418:20
Швейцария попросила закрыть достопримечательность в Штутгарте, чтобы избежать утечки тактик
Европа18:00
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Евро-202417:48
Игрок сборной Англии получил легкие повреждения после езды на велосипеде
НБА17:45
Рынок свободных агентов и контракты НБА: О Джи Ануноби остается в Нью-Йорке, взяв контракт на 212,5 миллиона
НБА17:25
Обмены НБА: Брогдон перешел в Вашингтон, Авдия - в Портленд
ММА17:21
Макгрегор станет "жертвой" в обновлении игры Hitman 3
Бокс17:12
IBF объяснила, почему титул Усика перешел к Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK