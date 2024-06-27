Игрок сборной Англии получил легкие повреждения после езды на велосипеде
Гордон неудачно покатался по базе национальной команды.
Энтони Гордон, вингер Ньюкасла, упал с велосипеда на тренировочной базе сборной Англии на Евро-2024, сообщает Goal.
В результате падения он разбил нос и подбородок, а также получил ссадины на колене и костяшках пальцев.
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Несмотря на это, Гордон не получил серьезных травм и тренировался с командой.
Напомним, сборная Англии встретится со Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы 30 июня.
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